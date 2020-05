Mercato – Il Barcellona rilancia per Lautaro: 80 milioni più Junior Firpo. Ma l’Inter non ci sta

Riecheggiano ancora con un certo timore, le parole pronunciate da Piero Ausilio (QUI LA VERSIONE INTEGRALE) nell’intervista per Sky Sport dalle parti di Barcellona in merito alla cessione di Lautaro Martinez. Per dare dimostrazione pratica del fatto che i nerazzurri per la partenza dell’argentino accetteranno offerte pari al prezzo della clausola rescissoria – che ammonta a 111 milioni di euro – è stata rifiutata un’ultima proposta che si avvicinava parecchio alle pretese iniziali del club nerazzurro.

Secondo quanto raccontato quest’oggi nel notiziario di Sportmediaset, dalla Catalogna sarebbe partita nelle ultime ore una maxi offerta da 80 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo per avere Lautaro Martinez. L’Inter, però, avrebbe respinto anche quest’ultima offensiva. Servirebbero infatti almeno 10 milioni di euro in più, oltre al cartellino del terzino spagnolo, più la garanzia su una futura cessione di Arturo Vidal a prezzo di saldo. Condizioni, queste, che faranno senz’altro indispettire ancora una volta il Barcellona per una trattativa che pare non avere mai fine.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!