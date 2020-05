Barcellona-Lautaro, pres. Liniers sicuro: “In Spagna non si parla d’altro, l’affare si farà”

In Spagna non si parla d’altro che di Lautaro Martinez al Barcellona. La conferma arriva dal presidente del Liniers di Bahia Blanca Carlos Pedro,ex club dell’attaccante nerazzurro, che ha parlato ai microfoni di Radio Plata: “Pensiamo che Lautaro alla fine andrà al Barcellona. La mia sensazione è che l’accordo si farà. Noi abbiamo il 20% della plusvalenza che detiene il Racing, ottenuta in accordo con Victor Blanco durante la cessione all’Inter. Se l’affare dovesse andare in porto sarà il più importante di questo calciomercato. Ho parlato dieci volte con Lautaro ma non abbiamo mai toccato questo argomento, rispetto la sua serenità. Ho un amico in Spagna e mi dice che non si parla d’altro che di questo. Se pensi ai nomi accostati al Barça pensi a che super squadra stanno cercando di allestire”.



