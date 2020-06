Marca – Barcellona, Lautaro si complica: ma non esiste alcun piano B

Al termine di una lunga giornata che si era aperta con la rivelazione del Mundo Deportivo di una nuova offerta del Barcellona per Lautaro Martinez da 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo valutato 41 milioni, sulle pagine di Marca si prospetta adesso tutt’altro scenario. Secondo il quotidiano madrileno, infatti, i blaugrana sarebbero distanti in questo momento dall’acquisto del centravanti argentino, sebbene l’accordo trovato da tempo con il suo entourage.

Il problema resta infatti la distanza fin troppo elevata con l’Inter, che per la parte cash non si schioda di un centesimo dalla richiesta di 90 milioni di euro e che potrebbe ulteriormente irrigidirsi dopo l’offerta di questa mattina. Sempre secondo Marca, però, Lautaro è l’unico obiettivo per l’attacco sulla lista del Barcellona. Per cui, anche se al momento non esistono alternative all’argentino, non va escluso un nuovo assalto ancor più deciso dei blaugrana nei prossimi tempi.

