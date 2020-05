Sport – All-in del Barcellona per Lautaro e Pjanic: 7 nomi sul mercato

Ha un duplice obiettivo la nuova strategia che il Barcellona ha intenzione di inaugurare con Inter e Juventus la prossima estate. Innanzitutto, riuscire a rinforzare la propria squadra con Lautaro Martinez, Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio. In secondo luogo, scommettere proprio sugli scambi per liberarsi di calciatori considerati esuberi con ingaggi fin troppo elevati. Come sappiamo, la situazione economica dei blaugrana non è tra le più floride e la dirigenza ha ordinato l’esigenza di abbassare il tetto salariale.

Come scritto ancora una volta nella prima pagina odierna del quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona pur di arrivare ai tre calciatori ha messo sul piatto ben sette pedine di scambio. Nei giorni scorsi, Nelson Semedo è stato quello più vicino alla Juventus, mentre in ottica Inter si è parlato spesso di Junior Firpo e Carles Aleñá. Gli altri calciatori come Rafinha, Umtiti e Rakitic, sia a bianconeri che nerazzurri non interessano particolarmente. Un capitolo a parte merita invece Arturo Vidal, per quanto riguarda il mercato interista.

