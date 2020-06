Dalla Spagna – Barcellona, avanti tutta su Lautaro. Cifre impraticabili chieste dal PSG per Neymar

A questo punto potrebbe anche essere errato parlare di Neymar come un obiettivo tenuto in considerazione dal Barcellona, viste le cifre del tutto fuori mercato chieste dal Paris Saint Germain dinnanzi all’ennesima richiesta di informazioni da parte dei blaugrana. Come chiarito dal quotidiano spagnolo Sport, il club francese avrebbe chiesto ben 175 milioni di euro cash per il ritorno dell’asso brasiliano in Catalogna.

Come lo scorso anno, il Barcellona sarebbe stato disposto ad offrire piuttosto delle contropartite all’interno dell’operazione: formula che il club parigino non vuole invece considerare. Pertanto, Lautaro Martinez diverrà a tutti gli effetti l’obiettivo numero uno del club blaugrana, anche se l’Inter – come chiarito in un’intervista rilasciata la scorsa settimana ai microfoni di Sky Sport da Piero Ausilio – lascerà partire il proprio centravanti solo a fronte dell’intero pagamento della clausola da 111 milioni di euro.

