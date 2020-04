GdS – Barcellona all’assalto di Lautaro. Il Toro vuole restare, ma gli agenti trattano

Sono queste, purtroppo, le dinamiche del calciomercato. Nonostante gli ultimi messaggi a tinte nerazzurre lanciati sui social, chiaro segnale della sua voglia di rimanere al centro del progetto dell‘Inter, Lautaro Martinez continua ad essere pressato giorno dopo giorno dall’interesse del Barcellona. Il club nerazzurro è consapevole che dire di no ad una richiesta diretta di Leo Messi sarebbe complicato per qualsiasi calciatore al mondo, specialmente adesso che gli agenti del calciatore sono a stretto contatto con il Barcellona.

Ma, qualora la cessione diventasse inevitabile, allora l’Inter vorrebbe trarne tutti i vantaggi possibili. Partendo dalla clausola, la quale dovrà essere pagata fino all’ultimo centesimo dal club catalano. Anche se, come riferito da La Gazzetta dello Sport nell’edizione di questa mattina, difficilmente il Barcellona disporrà di 111 milioni da versare direttamente nelle casse nerazzurre. Così, dovrà essere l’Inter a scegliere una o due contropartite – da Arthur ad Aleña, da Semedo a Cucurella – ed avere l’ultima parola sull’operazione.

Quella per Griezmann, oltre ad essere semplicemente una provocazione, potrebbe tradursi in qualcosa di più serio solamente in caso di prestito con ingaggio diviso tra i due club. Vidal, invece, continua ad essere un obiettivo concreto della dirigenza, ma non verrà inserito nell’ambito di un eventuale scambio con Lautaro.

