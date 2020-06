Barcellona, mani legate dalla Liga. Il presidente Tebas blocca le big: ecco come funziona la nuova norma contro le spese pazze

Dopo settimane di voci e trattative, il vero snodo della vicenda tra il Barcellona e Lautaro Martinez potrebbe portarlo proprio la Liga spagnola. Il presidente Javier Tebas, infatti, sembra essere prossimo ad approvare una nuova norma economica che andrebbe a legare le mani sul mercato sopratutto alle big.

Nel dettaglio, infatti, La Gazzetta dello Sport spiega come questa nuova normativa preveda la possibilità di spendere sul mercato solo una parte di quanto incassato dai ricavi (proporzionata al proprio fatturato). Inoltre, dai ricavi saranno escluse le somme incassate attraverso gli scambi, poiché possibili fonti di aggiramenti economici e supervalutazioni fittizie dei cartellini. Nei prossimi giorni Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona sembrano pronte a fare pressioni sul presidente Tebas per spingerlo a non apportare questa modifica, anche se al momento l’ipotesi sembra più concreta che mai.

