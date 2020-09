SM – Il Barcellona multa Messi, ma gli offre il rinnovo. Maxi offerta del City ad una sola condizione

Nonostante si sapesse già che andar via dal Barcellona con un anno di contratto ancora in vigore sarebbe stato molto complicato per Leo Messi, dalle ultime vicende fuoriuscite dalla Spagna la situazione sembrerebbe essere ancor più intricata di quanto si pensava all’inizio. Dopo il riconoscimento della clausola rescissoria da parte della Liga, il club blaugrana ha fatto sapere alla Pulce che servirà il pagamento intero dei 700 milioni di euro per rompere l’attuale accordo che lega le due parti.

Stando alle ultime di mercato riportate quest’oggi nel notiziario di SportMediaset, la guerra fredda tra il Barcellona e Messi è destinata a continuare, con la multa che il club ha deciso di infliggere al calciatore per aver disertato gli allenamenti. Ciononostante, sarebbe comunque in cantiere l’idea di proporre all’argentino un rinnovo fino a Qatar 2022, cercando di placare le acque. In attesa dell’arrivo del padre Jorge a Barcellona, il Manchester City ha fatto sapere di voler affondare il colpo solamente a costo zero, mentre per la Pulce è già pronto un mega contratto da 50 milioni di euro netti per 5 anni, di cui 3 al City e 2 ai New York City, più un bonus da 250 milioni.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<