Barcellona, occhio alle spese folli. Neymar e Lautaro? Bisogna fare i conti col Governo

Nonostante la crisi globale e i conti tutt’altro che floridi, come sottolineato da Marca secondo cui la dirigenza dovrà trovare 70 milioni entro il 30 giugno, il Barcellona continua ad infiammare le voci di mercato con grandi obiettivi multimilionari come Lautaro Martinez e Neymar. I blaugrana sembrano quindi intenzionati a fare comunque grandi investimenti, ma siamo sicuri che potrà permetterselo?

Il quotidiano As, nella sua edizione online, spiega infatti che i blaugrana, così come altri sette club della Liga tra cui l’Atletico Madrid, non potranno agire così liberamente sul mercato perché i loro conti saranno approfonditamente ispezionati dal Governo in seguito alla decisione di queste società di ricorrere all’ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), gli aiuti di Stato per il pagamento degli stipendi degli impiegati. Il Governo, avendo aiutato dunque la società in questo periodo di emergenza, vuole vederci chiaro su come saranno spesi in seguito i soldi e quindi non ci sarà così tanta libertà di manovra sul mercato, si legge.

Il Real Madrid, a differenza del Barça, ha optato invece per una riduzione dei salari dei calciatori tutelando gli altri lavoratori e senza ricorrere ad aiuti di Stato. Per questo per i madrileni si preannuncia una sessione di mercato comunque importante, anche se inevitabilmente ridimensionata dai mancati ricavi di questo periodo.

