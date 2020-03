TS – Il Barcellona propone scambio alla pari Lautaro-Coutinho: Zhang verso il no

Si può analizzare con più chiavi di lettura l’interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, e la proposta di offrire come contropartita Philippe Coutinho. Innanzitutto, il club blaugrana è consapevole che dopo questa tragica pandemia il valore di molti calciatori si sgonfierà e diversi club andranno incontro ad una crisi economica che lascerà impronte importanti sui rispettivi bilanci. Per questo motivo, come scritto da Tuttosport, il Barcellona cercherà di sfruttare il momento per colpire l’Inter in un momento di possibile fragilità.

D’altra parte, però, lo scambio alla pari con Philippe Coutinho poco convince Steven Zhang. Innanzitutto perché intorno a Lautaro Martinez il presidente nerazzurro ci vuole costruire il futuro della sua squadra. In secondo luogo, perché un’operazione del genere sarebbe particolarmente gravosa a causa dell’ingaggio percepito dal brasiliano. Il rendimento di Coutinho delle ultime due annate, infine, lascia parecchie perplessità pure sulle valutazioni dal punto di vista tecnico sul ragazzo in prestito al Bayern Monaco.

