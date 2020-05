Mercato – Barcellona su Skriniar: l’Inter non cede, ma fa il prezzo

Palesando l’interesse nei confronti di Milan Skriniar, il Barcellona sembra essere realmente intenzionato a far indispettire l’Inter. Dopo le trattative fin qui estenuanti per Lautaro Martinez, potrebbero dunque iniziare anche quelle per il difensore slovacco. Per l’importanza che l’ex sampdoriano riveste da anni nella difesa nerazzurra, però, una sua cessione è considerata altamente improbabile dallo stesso club, nonostante sia stato fissato un prezzo in caso di cessione.

Come riferito da Tuttosport, serviranno almeno 75 milioni di euro per convincere l’ad Beppe Marotta a trattare. L’idea del Barcellona, però, non risulta ancora una volta convincente. I blaugrana, come anticipato nella giornata di ieri, hanno intenzione di inserire il cartellino di Umtiti per far abbassare il prezzo. Oltre a non convincere dal punto di vista tecnico, il difensore francese non troverebbe spazio in nerazzurro, visto che come mancino verrebbe chiuso innanzitutto da Bastoni, e da Vertonghen in caso di approdo a Milano.

