Barcellona su Lautaro Martinez, la benedizione di Xavi: “Fanno bene”

Corteggiato da Lionel Messi, incoronato come suo possibile erede anche da Luis Suarez, Lautaro Martinez continua a far strage di cuori in casa Barcellona tanto che anche l’ex stella blaugrana Xavi ha voluto lodare le capacità dell’attaccante nell’Inter sempre più nel mirino del club catalano.

Nel corso di una lunga intervista concessa dall’attuale allenatore dell’Al-Sadd allo youtuber DJMariiO, oltre a ribadire il proprio sogno di allenare un giorno il Barça, Xavi interrogato sul tema Lautaro è deciso: “Mi piace, a chi non piace? Si smarca bene, dà profondità, gioca nello spazio e si districa bene in poco spazio. Fa bene il Barcellona ad interessarsi”. Un altro sponsor eccellente in casa Barcellona, mentre l’Inter prova a resistere.

