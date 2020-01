Il Barcellona ha scelto: Valverde esonerato! C’è già il sostituto e Vidal si allontana dall’Inter

Una notizia che circolava ormai da diversi giorni e che era stata confermata dai negoziati tra il Barcellona e Xavi poi andati in fumo a causa del no da parte dell’ex centrocampista. Il club blaugrana ha deciso definitivamente di porre fine all’era di Ernesto Valverde. Per il tecnico spagnolo è risultata fatale la sconfitta subita di rimonta contro l’Atletico Madrid in semifinale della Supercoppa di Spagna, poi vinta in finale dal Real Madrid di Zidane.

Al suo posto, ecco quasi a sorpresa il nome dell’ex allenatore del Betis Siviglia Quique Setien, in arrivo nella città catalana in queste ore per la firma sul contratto di due anni e mezzo. Un cambio in corsa, questo, che sembra chiudere definitivamente le porte dell’Inter per Arturo Vidal, visto che il centrocampista cileno con ogni probabilità verrà trattenuto dal nuovo tecnico del Barcellona.

