Barella, prima la finale e poi… il rinnovo di contratto! Firma fino al 2025, manca solo l’annuncio

Dopo un inizio di stagione un po’ a rilento e con qualche difficoltà, Nicolò Barella si è caricato l’Inter sulle spalle. Ed i risultati, in questo senso, si sono visti: 40 presenze complessive e 4 gol equamente distribuiti in tutte le competizioni, ma soprattutto tanto, tantissimo lavoro in entrambe le fasi. È lui, a conti fatti, il centrocampista più contiano di questa Inter: grinta e chilometri nelle gambe, ma anche qualità e voglia di vincere, virtù alla base del credo calcistico di Antonio. Per tutti questi motivi, quindi, la società vuole premiare il suo gioiello con un rinnovo di contratto ormai già preparato. Nick firmerà fino al 2025, scenario che permette anche di aggiungere un ulteriore anno di ammortamento alla società, a fronte di un investimento ingente l’estate scorsa.

Inter, Barella verso il rinnovo

In virtù dei numeri e dei risultati messi insieme finora, infatti, i bonus che Inter e Cagliari avevano pattuito l’estate scorsa sono stati centrati in buona parte. Il costo del suo cartellino, a causa di questo, è già lievitato a ben 40,5 milioni di euro complessivi. Ora quindi, scrive il Corriere dello Sport, si attende solo il termine dell’Europa League per accelerare sul mercato e per annunciare il rinnovo di contratto di Nicolò Barella, il nuovo pilastro di questa Inter.

