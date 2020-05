Barone blinda Castrovilli: “Resta a Firenze. Chiesa? Mi chiamano anche dall’Inghilterra”

Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa sono i due gioielli della Fiorentina, su cui ha messo gli occhi mezza Europa calcistica. L’Inter ha provato ad intavolare una trattativa a gennaio per il giovane centrocampista, ma il muro eretto dalla società del presidente Commisso era invalicabile.

Su Chiesa – invece – la situazione è completamente diversa, con i nerazzurri pronti a battagliare con la Juventus per strapparlo. Oggi in diretta su Instagram con La Gazzetta dello Sport, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha fatto il punto sul mercato: “Castrovilli resterà a Firenze, darà ancora tanto a noi ed al calcio italiano. Chiesa? Ci sono squadre che stanno bussando alla porta e alcune parlano inglese… Vedremo, per ora è concentrato sulla fine del campionato con la maglia della Fiorentina”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!