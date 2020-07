Bartomeu e l’affare Lautaro: “Abbiamo parlato con l’Inter ma è tutto fermo. Messi? Ha ripetuto più volte di voler restare”

Il pressing del Barcellona per portare Lautaro Martinez in Spagna è stato lungo e costante. L’Inter però ha sempre alzato un muro facendo valere le proprio ragioni: 111 milioni cash per portare via il Toro da Milano. In un momento storico del genere il club blagrana non può permettersi un’operazione di mercato del genere e dunque – nonostante stia ancora studiano l’offerta giusta da presentare a Beppe Marotta – la trattativa è in stand-by.

A confermarlo è lo stesso presidente del Barcellona Josep Bartomeu in un’intervista al Mundo Deportivo: “Abbiamo parlato con l’Inter ma al momento è tutto fermo, siamo soltanto concentrati sulla Champions League”. Poi continua su Lionel Messi: “Ha più volte ripetuto che vuole terminare qui la sua carriera e sono sicuro che firmerà il rinnovo di contratto, abbiamo un ottimo rapporto”.

