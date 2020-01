Barzaghi: “Lo scambio Politano-Spinazzola è saltato. Spiraglio Vidal, 3 affari sono in chiusura”

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, il noto giornalista di Sportmediaset, Marco Barzaghi, ha cercato di fare il punto sul mercato dell’Inter, con importanti aggiornamenti che riguardano lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Secondo il cronista, l’affare sarebbe momentaneamente saltato tra Inter e Roma, a causa dei dubbi nutriti dal club nerazzurro e da un tentativo fallito da parte di Marotta di ridiscutere con i giallorossi i termini dell’operazione.

Da Giroud ad Eriksen, ecco tutti gli altri aggiornamenti in entrata e in uscita: “Lo scambio non si fa, a quanto mi risulta è saltato. Marotta ha provato a cambiare i termini dell’accordo, la Roma ha risposto picche e non ha autorizzato i test atletici. Ultimo tentativo di Petrachi per un prestito di Politano, ma difficile. C’è stato anche un tentativo di Davide Lippi direttamente con Conte per rassicurarlo sulle condizioni di Spinazzola, ma non è servito. Vidal non storia chiusa completamente, ma pare che il nuovo allenatore ci conti parecchio. Messi non vuol far partire un elemento così esperto. Young, Eriksen, Giroud in arrivo, ma non vendendo più Politano, l’Inter ha convocato l’agente di Vecino. Tornato in Italia apposta Steven Zhang per arrivare subito al danese del Tottenham. Ultima offerta per lui 15 mln più bonus”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!