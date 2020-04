Dalla Spagna – Non solo Lautaro, anche Bastoni interessa in Liga: il Real Madrid punta il difensore nerazzurro

Non solo Lautaro e Barcellona: l’asse Italia-Spagna si arricchisce di un nuovo caso di mercato, lasciando il nerazzurro e sostituendo il blaugrana con il bianco. Il Real Madrid, secondo quanto riportato dal portale iberico Fichajes, starebbe infatti puntando Alessandro Bastoni.

Zinedine Zidane vorrebbe dare il benservito a due elementi della retroguardia madridista: il primo è Nacho Fernández, mentre il secondo è Eder Militao, arrivato in Spagna nella scorsa finestra di calciomercato estiva e pagato 50 milioni di euro. Entrambi, infatti, non starebbero rendendo come pronosticato dal tecnico francese.

I due nomi che potrebbero aumentare il tasso tecnico dei Blancos nel reparto difensivo provengono entrambi dalla Serie A: se non dovesse concretizzarsi la trattativa per Matthijs de Ligt, il Real Madrid è pronto a fiondarsi su Alessandro Bastoni, lieta rivelazione della stagione nerazzurra. Il tempo dirà se si tratta solamente di voci di mercato o se sussiste un fondo di verità: ad ogni modo, Bastoni si è guadagnato le attenzioni dei migliori club europei.

