Beccalossi consiglia l’Inter: “Castrovilli tra i più bravi della A, Chiesa un bel colpo”

Evaristo Beccalossi, storico calciatore dell’Inter, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Fiorentinanews.com, per commentare le vicende di mercato che potrebbero riguardare la dirigenza nerazzurra e due calciatori viola: Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Il patron dei toscani, Rocco Commisso, continua ad alzare il muro, ma la sensazione è che con la giusta offerta potrebbe cedere uno dei due gioielli.

Chiesa-Inter è un colpo da fare per il club nerazzurro? “Come giocatore Chiesa mi piace tantissimo, sarebbe un bel colpo. Tecnicamente è molto bravo. L’Inter si deve circondare di giocatori importanti come lui se vuole ambire ai palcoscenici che contano. Nel calcio di oggi se hai come Chiesa tecnica e velocità vuol dire che sei da prima fascia”.

Anche Castrovilli è nel mirino dell’Inter: “Lo conosco dai tempi della Cremonese e Under 19, mi ha dato sempre l’impressione di avere qualità ma in questo ultimo anno ha fatto davvero il salto con la Fiorentina. È uno dei giocatori più bravi che abbiamo in Serie A”.

Dalbert–Biraghi, prestito da confermare? “Dalbert all’Inter era un giocatore inespresso, pur avendo molte buone doti. E’ molto abile in fase di spinta e a Firenze sta facendo bene. Biraghi all’Inter per essere al primo anno in una big si è inserito abbastanza bene. Non mi stupirei della conferma da entrambe le parti del prestito”.

