Bergomi: “Tonali può giocare ovunque, ma all’Inter ci vuole anche altro. Brozovic lo sacrificherei”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il noto opinionista sportivo ed ex bandiera dell’Inter Beppe Bergomi ha detto la sua su Sandro Tonali, nel mirino dell’Inter per la prossima sessione di calciomercato. Ecco le sue parole: “Tonali può giocare in tutte le zone del centrocampo, è un calciatore che a me piace. Lo vedo come mezzala di inserimento, può arrivare al gol anche se ne ha fatto solo uno in questa stagione. E’ un ragazzo giovane, è stato affiancato ad Inter e Milan, per riuscire a fare un salto avrebbe bisogno di un giocatore di carisma al suo fianco. L’Inter ha preso tanti giovani, sono tutti nel giro della Nazionale e va bene ma ci vuole qualcos’altro”.

BROZOVIC – “Brozovic non si discute, a volte sono i suoi atteggiamenti a far discutere. Se devo sacrificare lui per un top, lo faccio”

