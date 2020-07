Biasin: “Addio Conte? Improbabile ma serve chiarezza: Zhang pronto ad investire. Kanté e Alaba…”

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso nerazzurro, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb ha analizzato la vittoria conquistata dall’Inter ieri sera a San Siro contro il Torino, soffermandosi sul futuro di Antonio Conte e sulle strategie di mercato della dirigenza nerazzurra.

Ecco le sue parole: “L’Inter contro il Torino ha giocato un’altra partita sporca, faticosa, convincente solo nel secondo tempo. Ma finalmente vittoriosa. La classifica è buona, l’umore così così. Si riflette sul futuro, su ‘Conte insoddisfatto’: un cambio in panchina ci pare francamente improbabile, anche solo per una questione economica, ma è vero che serve più chiarezza tra tecnico e dirigenza. Il mercato darà una mano (Zhang è pronto ad investire ancora, ma non per Kanté o Alaba, due delle tante balle uscite negli ultimi giorni), qualche sorriso in più in vista del finale di stagione… può fare il resto”.

