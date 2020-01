Biasin: “Erisken? Che colpo! In condizioni normali sarebbe costato quattro volte tanto. Ma Conte non è sazio”

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso nerazzurro, nell’editoriale pubblicato per Tuttomercatoweb fa il punto sulle principali trattative di mercato dell’Inter in entrata e in uscita, a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale.

Ecco le sue parole: “Ultimi giorni di mercato e secondo giorno di Eriksen a Milano. Ebbene sì, trattasi di gran colpo, un acquisto raro perché concretizzato a gennaio, perché relativo a un calciatore che in condizioni normali sarebbe costato quattro volte tanto. Conte ha il suo bel rinforzo di centrocampo e sembra non essere ancora sazio. Quello dell’Inter è stato (è) un gran mercato, francamente non pronosticabile per mole di spostamenti. I dirigenti lo hanno definito ‘il mercato delle opportunità’ ma in fin dei conti il tecnico nerazzurro si ritrova con la rosa semi-rivoluzionata. L’ex ct parla di ‘sostituzioni’ ed ha ragione, ma così funziona per tutti. E comunque se ‘sostituisci’ lo fai perché credi di poter migliorare e, insomma, al di là delle strategie di comunicazione è giusto che l’allenatore sia soddisfatto per quello che è successo a gennaio fuori dal campo. Meno per quello che è successo in campo, è evidente”.

Altri colpi: “L’Inter è appannata, fatica un po’, volendo si piange troppo addosso. Contro il Cagliari – parere personale – ha pagato l’assenza di Brozovic, l’unico vero insostituibile del gruppone. Senza il croato (o quando il croato è sottotono) i nerazzurri perdono intensità, possesso palla, capacità di distribuire palloni; per questo il mercato non si ferma e, con Vecino in uscita, si pensa ad ulteriori rinforzi in mezzo al campo. C’è chi parla di Kucka, qualcuno osa ancora buttare sul piatto Vidal, per non parlare di Giroud là davanti”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!