Biasin: “L’Inter comprerà un centrocampista, un esterno sinistro e forse un altro giocatore”. Su Llorente-Politano…

Con la netta vittoria per 4-0 ai danni del Genoa, si è così concluso il 2019 dell‘Inter. Mancano ormai pochi giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato, il cosiddetto “mercato di riparazione”, in cui le squadre tenteranno di puntellare la squadra in vista della seconda parte di stagione. Tanti i nomi accostati all’Inter, giocatori esperti come Vidal e Giroud ma anche giovani come Kulusevski e De Paul, fino ad arrivare allo scambio Llorente-Politano, di cui si è parlato negli ultimi giorni. Proprio di questo il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha parlato sul suo articolo pubblicato da Libero: “Da oggi tornerà a dominare il gran mercato delle panzane, quello di riparazione che porterà correttivi ma certo non quei 100 o 200 calciatori che verranno citati per tutto il mese di gennaio. Conte avrà un centrocampista in più, un esterno a sinistra e magari anche una punta (tentativi in corso con il Napoli per uno scambio Llorente-Politano)“.

