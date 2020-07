Biasin: “L’Inter ha abbandonato la pista Chiesa. Biraghi-Dalbert scambio onesto”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio il giorno della partita tra Inter e Fiorentina, il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha detto la sua sugli incroci di calciomercato tra le due squadra, partendo ovviamente da Federico Chiesa. Pista chiusa secondo Biasin: “Non ci sono più tentativi in corso dell’Inter su Federico Chiesa: Marotta è sempre stato un fan del giocatore ma poi ha scelto di abbandonare il giocatore per questioni economiche e non credo che tornerà su questa scelta”.

SCAMBIO BIRAGHI-DALBERT: “I due giocatori non hanno fatto così male: nonostante le critiche hanno fatto il loro onesto campionato. Non è stata certo un’operazione strabiliante ma la resta è stata onesta”.

