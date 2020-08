Biasin: “Perisic con Allegri può tornare utile. Conte? Ha una paura che lo frena a restare”

Sono ore caldissime in casa Inter per il futuro in panchina di Antonio Conte. Come anticipato nei giorni scorsi, infatti, domani andrà in scena il tanto atteso ed annunciato incontro tra il tecnico leccese ed il giovane presidente Steven Zhang. Si parlerà di tantissimi argomenti, dal tema mercato alla gestione societaria di certe situazioni che l’allenatore non ha digerito durante gli scorsi mesi. L’attitudine dello stesso Conte nel faccia a faccia con il numero uno nerazzurro sarà decisiva per il suo futuro a Milano. Fabrizio Biasin, noto giornalista intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di questo e tanto altro pochi minuti fa.

Le sue dichiarazioni: “Perisic? Con un cambio in panchina, sempre più possibile, potrebbe tornare utile all’Inter. La posizione dell’Inter è chiara, vuole capire qual è il vero fastidio di Conte. Probabilmente, pensano loro, è legato al mercato. Se Conte fa richieste fuori logica allora è perché vuole arrivare alla rottura, se arriva propositivo allora è un altro discorso. In società non hanno preso bene certe esternazioni e la loro tempistica, perché l’intento è fare sempre di più. Secondo me il vero problema di Conte è la paura di non riuscire a confermare questi risultati se non in presenza di un super mercato estivo. O domani Conte fa un passo verso la società, ma è una possibilità difficile per come si sono messe le cose, oppure si sceglie una nuova strada che si chiama Massimiliano Allegri, che oltre a quella dell’Inter ha anche la proposta del PSG”.

