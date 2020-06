Biasin: “Tonali, buone possibilità. Sanchez può avere spazio, tentativo per Nainggolan. Algoritmo? Chiacchiere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di vari temi, fra cui il mercato dell’Inter. Ecco quanto detto su Tonali: “I nerazzurri non vogliono andare oltre i 40 milioni, la trattativa assomiglia a quella per Barella. Penso che ci sia l’ok del giocatore, si tratta di trovare la quadra con Cellino e secondo me ci sono buone possibilità”.

A riguardo di Alexis Sanchez: “Può avere spazio nell’Inter vista la querelle Lautaro, anche se costa tanto”

Biasin continua: “Icardi è un giocatore importante e il PSG lo sa. Per come sono andate le cose la situazione è ideale e guadagnano tutti. Che potesse andare diversamente è storia vecchia. Nainggolan? L’Inter farà un tentativo per reintegrarlo, magari con un incastro per piazzarlo”

Su Kumbulla: “Ha 20 anni, è un ottimo prospetto. Non bisogna però troppo innamorarsi sul mercato. Non so se andrà alla Juventus o all’Inter”.

Spazio ad un commento su Mertens, nelle scorse settimane vicino all’Inter: “Alla fine De Laurentiis si è accorto di avere un asso in squadra. Il giocatore ha sempre dato la priorità al Napoli ed è giusto che sia così. Però ai nerazzurri mi sarebbe piaciuto molto”.

Biasin parla del possibile utilizzo dell’algoritmo per stabilire la classifica della Serie A: ” Non piace a nessuno. Serve per dare sentenze se non si terminasse il campionato, ma sono tante chiacchiere. Il campionato arriverà a una conclusione, un modo si troverà e non dipenderà dall’algoritmo”.

Su Balotelli – “A Brescia ennesima riprova che ha il più alto differenziale fra potenziale e capacità di valorizzarlo. Ormai a 30 anni continuiamo a parlare di occasioni buttate: questa era la classica occasione per fare bene e invece…”.



