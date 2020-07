Bild – Ginter bloccato dal Gladbach: non andrà all’Inter

Tra i diversi nomi usciti negli ultimi giorni e accostati alla difesa dell‘Inter, si è parlato con una certe insistenza di Matthias Ginter. Effettivamente, qualche contatto tra le parti sembra esserci realmente stato, anche se questa mattina nell’ultimo numero in edicola Bild Sport ha scoraggiato le speranze nerazzurre. Il difensore tedesco ex Borussia Dortmund, infatti, difficilmente si muoverà sul mercato in uscita nel corso dell’estate

Secondo l’autorevole quotidiano sportivo tedesco, il Borussia Mönchengladbach si sarebbe già preoccupato di bloccare anzitempo il difensore tedesco. La notizia che il club tedesco non lascia partire il forte difensore in direzione Milano, conferma in un certo senso che un timido sondaggio nei suoi confronti era pur sempre stato fatto. Sfruttando un gioco di parole tra Ginter e Inter, però, la Bild ha negato sul nascere la possibilità di una trattativa vera e propria.

