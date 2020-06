Bild – Hakimi, smentita la vicinanza al Bayern Monaco. L’Inter resta in scia

Le voci fuoriuscite questa mattina dalla Spagna hanno riacceso l’interesse intorno al nome di Achraf Hakimi. Il terzino rivelazione del Borussia Dortmund è attualmente in prestito dal Real Madrid. Il ragazzo, che sogna di poter vestire un giorno i colori blancos, in realtà potrebbe non restare a Madrid una volta rientrato, visto che la concorrenza del titolarissimo Dani Carvajal potrebbe impedirgli di trovare il giusto spazio, bloccando un costante ed evidente processo di crescita.

Rispetto alle voci sul Bayern Monaco di questa mattina, però, l’autorevole quotidiano sportivo tedesco Sport Bild ha smentito categoricamente presunti contatti. Su Hakimi resta invece molto forte l’interesse del Borussia Dortmund per il riscatto, con altri club in seconda fila particolarmente interessati. Tra questi, come ripetiamo, ci sono Inter e Manchester United. Entrambe le società hanno chiesto informazioni sul ragazzo, la cui preferenza in tal caso andrebbe sugli inglesi per via dall’appeal superiore ai suoi occhi evocato dalla Premier League.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!