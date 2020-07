Bild – Inter, l’Hertha Berlino fa il prezzo per Cunha: valutazione esorbitante

Potrebbe presto tramontare l’interesse dell’Inter nei confronti di Matheus Cunha. Il centravanti brasiliano, particolarmente chiacchierato nei mesi scorsi quando sembrava che Lautaro Martinez potesse realmente finire in vista di questa estate al Barcellona, era stato indicato come uno dei possibili eredi del Toro argentino. Effettivamente, sia per caratteristiche tecniche che per età anagrafica, l’attaccante dell’Hertha Berlino avrebbe fatto comodo ai nerazzurri.

Un calciatore che l’Inter segue da diversi anni, sin dal suo arrivo in Europa con la maglia del Sion, prima dell’approdo in Germania alla corte del Lipsia. Attualmente, però, oltre ad aver blindato Lautaro dalle proposte poco esaltanti provenienti da Barcellona, a scoraggiare un futuro investimento nei confronti di Cunha è anche la valutazione che l’Hertha fa del suo cartellino. Secondo Sport Bild, infatti, il centravanti brasiliano non partirà all’apertura del mercato per meno di 50 milioni di euro.

