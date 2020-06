Blanco (pres. Racing): “Lautaro? Ho saputo che era molto vicino al Barcellona. Ecco quando si farà”

Non ha mai avuto dubbi sin dall’inizio il presidente del Racing de Avellaneda, Victor Blanco, in merito alla possibilità che Lautaro Martinez possa finire presto al Barcellona. Il numero uno del club che lanciò il Toro prima del suo arrivo a Milano, avrebbe difatti diritto ad un’importante percentuale in caso di partenza verso la Catalogna del centravanti. E, come confermato sulle frequenze di Radio La Red, la trattativa tra Lautaro e blaugrana sarebbe a buon punto.

Queste le rivelazioni del presidente Blanco sul centravanti di proprietà dell’Inter: “Nell’ultima conversazione che ho avuto, ho saputo che erano molto vicini, stavano negoziando, immagino che fin quando non sarà finito il campionato in Italia non credo che si potrà concretizzare. Lautaro ha tutte la carte in regola per poter andare al Barcellona o in qualsiasi altro club, se non questo può anche essere un altro, è un calciatore importante”.

