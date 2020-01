Boom Inter, Vidal in arrivo: Conte sicuro di poterlo avere con il Lecce! I dettagli

È un sorriso a 32 denti quello che piano piano si sta materializzando sul volto di Antonio Conte. Il tecnico, infatti, chiede da tempo di poter avere Vidal nella sua Inter, e pare che nelle prossime settimane il suo desiderio possa essere esaudito. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, i nerazzurri avrebbero accelerato in maniera decisa per il cileno, lasciando invece il nome di Eriksen per l’estate, quando potrà essere preso a parametro zero (già avviati contatti con l’agente, a cui è stato promesso uno stipendio da top player per il suo assistito).

Tornando a Vidal, invece, emergono anche delle tempistiche ben precise: secondo SportMediaset, infatti, Antonio Conte sarebbe sicuro di poterlo avere già in vista di Lecce-Inter, in programma il 19 gennaio. Nel caso in cui lo scenario si realizzasse – con buona pace del tecnico del Barcellona Valverde – l’Inter potrebbe contare su un rinforzo di assoluto livello per tutto il girone di ritorno.

