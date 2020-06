Ag. Borja Valero: “Rinnovo? Vediamo, l’Inter si è comportata bene. Milano la sua seconda casa”

Tra i contratti in scadenza al prossimo 30 giugno che l’Inter con molta probabilità estenderà quantomeno fino al termine dell’attuale stagione prevista per fine agosto, c’è quello di Borja Valero. Il centrocampista spagnolo, una volta conclusa l’annata, dovrebbe lasciare la formazione nerazzurra dopo tre anni, anche se – come ammesso dal suo agente Alejandro Camano ai microfoni di Radio Kiss Kiss – a Milano aveva trovato una seconda casa, ovviamente dopo Firenze.

Il procuratore di Borja Valero, imbeccato sulla possibilità di un nuovo rinnovo con l’Inter, non ha comunque chiuso del tutto le porte, affermando apertamente che la volontà del ragazzo si concilia con la necessità di chiudere la carriera in Italia. Le sue parole: “A Milano ha trovato la sua seconda casa dopo Firenze, dove è stato benissimo. Vuole chiudere la sua carriera in Italia, non ha mai pensato di tornare in Spagna. Con lui l’Inter si è comportata bene. Rinnovo? Vediamo”.