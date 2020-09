Braida: “Messi non può andar via così, nel calcio ci vuole stile”

Il futuro di Lionel Messi tiene banco la Spagna ma non solo: il calciomercato europeo è in tilt per il possibile addio della Pulce dal Barcellona. Il fenomeno spagnolo avrebbe fatto sapere di non sentirsi più parte del progetto. Le indiscrezioni di mercato volevano anche l’Inter come una possibile pretendente, prima delle parole di Piero Ausilio di oggi pomeriggio.

Durante Calciomercato L’Originale ha detto la sua l’ex dirigente del Barcellona Ariedo Braida: “Messi sono 20 anni che è al Barcellona. Ha fatto la storia lì, è un giocatore unico al mondo. Penso che lui non può andar via in una maniera così ingloriosa, è amato dalla città e da tutti. Ci vuole un po’ di stile. Il calcio ha bisogno di buone maniera, di essere graziosi soprattutto con una persona come Messi. Perdere un giocatore così significa che perde il calcio. Perderebbe non solo il Barcellona, ma anche tutta la Spagna”.

