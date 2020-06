Braz e la polemica con il Santos: “Gabigol è nostro, non dobbiamo nessuna rata”

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della diatriba in Brasile con Gabigol protagonista. Oggi, come riporta Esporte Interativo, Santos e Flamengo continuano il botta e risposta. Questa volta a parlare è stato il vicepresidente del Flamengo Marcos Braz.

Ecco le sue parole: “Non c’è nessuna rata da pagare al Santos, può essere una questione di percentuale per il club in cui è cresciuto. Il Flamengo però ha già risolto il pagamento. Il Santos vorrebbe intavolare una trattativa ma con loro è sempre difficile. Gabigol è nostro e resterà con noi per tanto tempo, nessun problema”.



