Braz (vicePres. Flamengo): “Gabigol? Prossima settimana diverse presentazioni”

Sono ore sempre più calde in casa Inter anche per ciò che riguarda il fronte delle uscite. Non solo i nomi di Vecino, Dimarco, Lazaro ed Esposito sono al centro dell’attenzione, ma soprattutto quello di Gabriel Barbosa ad un passo dal trasferimento definitivo al Flamengo. Il club rubonegro sembra aver trovato l’accordo nella giornata di ieri per il riscatto nei confronti del centravanti che la scorsa stagione li ha condotti alla vittoria di campionato e Copa Libertadores.

Dell’acquisto imminente di Gabigol, ancora una volta dal Brasile, ha parlato l’uomo mercato e vice presidente del Flamengo, Marco Braz. Queste le sue importanti dichiarazioni sul futuro del centravanti verdeoro, riprese da calciomercato.com: “La prossima settimana credo avremo parecchie presentazioni, ma vedremo. Le trattative vanno avanti”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!