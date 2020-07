Bruce (all. Newcastle) su Lazaro: “Dovremo trattare con l’Inter. Intanto ci hanno accontentato su una cosa”

L’allenatore del Newcastle, Steve Bruce, nel corso dell’ultima conferenza stampa è stato bersaglio di diverse domande di mercato. In queste ore, infatti, si sono rincorse voci clamorose legate ad un presunto interessamento del club inglese per Cristiano Ronaldo. Tra di esse, però, c’è stato spazio anche per parlare del futuro di tre calciatori in prestito, tra i quali Valentino Lazaro. Ecco le sue dichiarazioni.

“Riguardo i tre prestiti vediamo quali sono le richieste. Abbiamo bisogno di trattare con i tre club e vedere cosa vogliono. Questi calciatori appartengono a tre diversi club e non penso che per loro riusciremo a risolvere tutto già la prossima settimana. Avevamo chiesto di tenerli un mese in più e siamo stati accontentati, ora valuteremo quelle che saranno le richieste dei loro club e le rispettive situazioni”, ha dichiarato Bruce.

