TS – Bruciata la Juve, Chong verso l’Inter per l’estate: due possibili scenari

Dopo i continui contatti dello scorso gennaio con l’entourage del giovanissimo Chong, l’Inter sembra aver preparato al meglio il terreno per strapparlo alla concorrenza della Juventus ed ingaggiarlo a parametro zero la prossima estate. Il gioiellino del Manchester United, infatti, non rinnoverà il proprio contratto con i Red Devils per intraprendere una nuova esperienza a tinte nerazzurre.

Come riferito questa mattina da Tuttosport, l’esterno classe 1999 dovrebbe diventare il prossimo giugno un calciatore dell’Inter a titolo definitivo. A quel punto, vi sarebbero due possibili diversi scenari per il suo futuro. Bisognerà infatti capire se verrà aggregato alla squadra di Conte, anche se in questo momento con le sue caratteristiche avrebbe difficoltà di collocazione nel modulo nerazzurro, oppure se verrà mandato in prestito per ambientarsi al calcio italiano.