Bruno Giordano su Lautaro: “Un top player per il futuro ma con Griezmann l’Inter guadagna nel presente”

Le continue voci su Lautaro Martinez ed il Barcellona aumentano di giorno in giorno. Sarà la trattativa principale del mercato estivo nonostante il muro dell’Inter che non vuole fare sconti cedendo il suo attaccante. L’esplosione del Toro in questa stagione è stata straordinaria e la società ci penserà più di una volta prima di accettare l’offerta dei blaugrana.

A riguardo – ai microfoni di TMW Radio – ha parlato l’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano: “Privarsi di un giocatore così non è semplice. ma se hai un sostituto altrettanto bravo… Mi dispiace per l’Inter se andrà a Barcellona, ma se ti arriva Griezmann, l’Inter ne va a guadagnare nell’immediato. Nel futuro Lautaro farà una carriera da top player però. Vidal? E’ un giocatore importantissimo che Conte conosce a memoria”.



