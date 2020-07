Bufera Griezmann-Barcellona, l’Express: “Conte vuole ‘salvarlo’ portandolo a Milano!”

Il rapporto tra Antoine Griezmann ed il Barcellona è ai minimi storici. L’acquisto da ben 120 milioni di euro messo a segno l’estate scorsa non ha impattato come ci si aspettava, finendo col realizzare solamente 8 gol in 32 presenze con i blaugrana. Martedì sera, poi, c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sul 2-2 nel match contro l’Atletico Madrid, infatti, Quique Setién lo ha fatto scaldare per quasi un tempo, salvo poi farlo entrare in campo solo per i 5 minuti finali. Nel postpartita, Simeone si è detto “senza parole” riguardo la scelta del collega, mentre il padre di Griezmann, Alain, ci è andato più pesante, accusando Setién di non avere ben salde le redini della squadra.

Arsenal e Inter su Antoine Griezmann

L’addio del francese, quindi, ad oggi sembra scontato: al di là del nodo-ingaggio, che si aggira intorno ai 18 milioni di euro annui a salire, sono diverse le squadre che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda in chiave mercato. In questo senso, il Daily Express annovera anche l’Inter nel gruppo delle pretendenti, poiché Antonio Conte, scrivono Oltremanica, sarebbe ben contento di poter sopperire all’eventuale partenza di Lautaro con un calciatore del calibro di Griezmann. Oltre ai nerazzurri, però, anche l’Arsenal sembra essere fortemente interessata al calciatore, vantando anche due calciatori, Mattéo Guendouzi e Pierre-Emerick Aubameyang, che piacciono molto al Barcellona.

