Cairo: “Izzo ha molte richieste, può partire. Belotti? Ce lo teniamo, non è in discussione”

Tra i club più attivi, in attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato fissata per il 1° settembre, c’è stato sino ad ora sicuramente il Torino. L’arrivo in panchina di Marco Giampaolo ha dato nuovi stimoli all’intero ambiente granata che in pochi giorni ha chiuso gli acquisti di Ricardo Rodriguez e Karol Linetty. Sul fronte delle uscite, invece, è intervenuto questa mattina il presidente Urbano Cairo sulle pagine de La Stampa chiarendo la posizione di alcuni calciatori.

Nello specifico, il numero uno del Torino ha parlato di Andrea Belotti e Armando Izzo, calciatori accostati soprattutto all’Inter nelle scorse settimane. Se per l’attaccante le percentuali di rimanere in maglia granata sono davvero molto alte, il difensore potrebbe invece lasciare presto la squadra. Sappiamo come Antonio Conte stimi il ragazzo per via della grande disponibilità tattica all’interno della difesa a tre. E l’ammissione di Cairo conferma la possibilità di una cessione: “Belotti ce lo teniamo, questo non è in discussione. Izzo ha molte richieste, se partirà sapremo come sostituirlo”.

