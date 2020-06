Cairo parla di Belotti: “Me lo tengo stretto. Per lui ho rifiutato cifre importanti”

Come riportato da Toro.it, il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervenendo alla trasmissione Un giorno da percora di Radio 1 ha parlato del bomber granata Andrea Belotti che proprio ieri ha deciso con un suo gol la delicata partita contro l’Udinese: “Non lo vendo, perché dovrei? Me lo tengo stretto. Per lui ho rifiutato cifre importanti e non mi sono affatto pentito, anzi, ho fatto benissimo”.

L’ariete granata è stato più volte accostato all’Inter in sede di mercato, anche se la pista, in casa nerazzurra, non sembra essersi scaldata. Al momento, infatti, Marotta e Ausilio monitorano altri profili rispetto a quello del centravanti italiano, mentre restano in attesa di capire gli sviluppi della trattativa che il Barcellona vuole intavolare per portare Lautaro Martinez in Spagna.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!