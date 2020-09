El Chiringuito Tv – Barcellona, grana attacco: sfuma Lautaro. Dietrofront di Koeman su Suarez?

Clamoroso cambio di scena in casa Barcellona? Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv la dirigenza blaugrana sta riscontrando grandi problemi sul mercato, a partire dalla ricerca di un nuovo numero 9 a cui affidare il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv le chance di vedere Lautaro al Camp Nou sono quasi pari a zero. Il Toro piace al Barcellona ma non lascerà l’Inter durante questa finestra di mercato, tanto che la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando anche al rinnovo di contratto. Così Koeman starebbe clamorosamente valutando l’idea di reinserire in rosa Luis Suarez.

