El Chiringuito Tv – Messi-Barcellona, ci siamo: papà Jorge incontra Bartomeu

Le prossime ore si preannunciano cruciali per le sorti della telenovela di mercato tra Messi e il Barcellona. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv è in programma nei prossimi minuti il tanto atteso faccia a faccia tra il papà della Pulce e Bartomeu.

Jorge, arrivato a Barcellona, è stato a colloquio per circa sei ore con gli avvocati della Fondazione Messi per scegliere la linea da adottare nella trattativa complessa con la dirigenza blaugrana. Da pochi minuti ha lasciato il ristorante dove ha pranzato per dirigersi alla riunione con Bartomeu.

