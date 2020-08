GdS – Barcellona, i silenzi di Messi preoccupano. L’Inter non smette di sognare: grandi sponsor al fianco di Suning

L’Inter non smette di sognare Lionel Messi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’ambiente nerazzurro il riserbo è assoluto ma attorno a Suning ci sarebbero tanti grandi sponsor interessati ad entrare in quello che sarebbe a tutti gli effetti l’affare del secolo.

La famiglia Messi ha messo radici a Milano con un paio di investimenti immobiliari ma a “fare rumore” è soprattutto il suo silenzio. Negli ultimi giorni infatti arrivano ulteriori segnali proprio da Barcellona.

Qualcosa sembra essersi rotto tra la Pulce e il mondo blaugrana. Nella testa del sei volte Pallone d’oro corrono mille pensieri, anche di natura tecnica. Per sognare il suo sbarco all’Inter non basta attrezzarsi dal punto di vista economico, occorre che scocchi la famosa scintilla. Un campione come Messi deve maturare la convinzione che valga davvero la pena affrontare una nuova sfida.

In casa Inter nessuno ha voglia di illudersi, anche perché il distacco di Leo dal mondo blaugrana comporta dei passaggi delicatissimi. E non è scontato che tutto avvenga in maniera rapida, per questo il grande colpo di mercato potrebbe slittare al 2021.

