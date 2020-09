Barcellona, Jorge Messi conferma: “Difficile che Leo resti. City? Non so nulla”

I riflettori di tutto il mondo sono puntati su Barcellona. Jorge Messi, papà del fuoriclasse argentino, incontrerà il presidente Bartomeu nelle prossime ore: un face to face che si preannuncia decisivo per le sorti della telenovela di mercato che tiene tutti con il fiato sospeso.

Appena sceso dal taxi che lo ha portato dall’aeroporto agli uffici del club catalano, il papà della Pulce è stato intercettato dai microfoni di Deportes Cuatro: “E’ difficile che Leo resti. Manchester City? Non so niente, non ho parlato con Guardiola”.

