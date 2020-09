Dalla Spagna – Ritorno in patria per Borja Valero? Il Betis pensa all’ex Inter

Borja Valero è alla ricerca sul mercato di una nuova squadra con cui ripartire dopo aver detto addio all’Inter: il contratto del centrocampista spagnolo è infatti scaduto e la dirigenza nerazzurra ha deciso di non rinnovarlo.

Diversi club di Serie A sono sulle sue tracce, come Genoa e Verona, ma secondo quanto riportato dal portale fichajes.net Borja Valero potrebbe ritornare in patria. Nelle ultime ore il Betis avrebbe mostrato grande interesse per l’ex Inter e sarebbe pronto ad ingaggiarlo a parametro zero.

Una nuova avventura in Liga per l’ex Real Madrid e Villarreal. Borja sarebbe per il Betis il quarto colpo di mercato dopo gli acquisti di Víctor Ruiz (dal Besiktas), Martín Montoya (dal Brighton) e Claudio Bravo (dal Manchester City).

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<