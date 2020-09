CdS – Inter, Eriksen non è incedibile: fissato il prezzo sul mercato. Sondaggi dalla Premier

L’Inter è disposta ad ascoltare, fatta eccezione per qualcuno, le offerte di mercato che potrebbero arrivare nelle prossime settimane per tutti i suoi giocatori. In lista, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche Eriksen.

Le strade tra il danese e l’Inter potrebbero separarsi dopo 8 mesi solo davanti ad una proposta da almeno 50 milioni di euro. Si registrano sondaggi da alcuni club di Premier League con alcuni intermediari che sarebbero già al lavoro.

