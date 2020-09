Hakimi e non solo. L’Inter pronti-via ha depositato in Lega Serie A cinque contratti di nuovo calciatori dell’Inter e ufficializzato, dunque, cinque operazioni di calciomercato in entrata, più una già completata. E in arrivo ci sono anche Kolarov e Vidal.

