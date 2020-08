GdS – Inter, casting quarta punta: Salcedo ed Esposito in rampa di lancio. Decide Conte

Una delle priorità sul mercato della dirigenza nerazzurra è quella di mettere a disposizione di Conte una quarta punta che con Lukaku, Lautaro e Sanchez completi il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Marotta rimane sempre vigile sul mercato ma la soluzione potrebbe essere anche in casa. In cima alla lista infatti ci sono Sebastiano Esposito ed Eddie Salcedo.

Seppur giovanissimi, hanno già dimostrato in Serie A di potersi ritagliare uno spazio importante in prima squadra. Deciderà Conte su chi puntare.

In alternativa, qualora l’Inter decida di virare su profili più esperti, entrambi potrebbero essere ceduti in prestito con diversi club che hanno già bussato alla porta della dirigenza nerazzurra. In attesa di essere protagonisti davvero in futuro con l’Inter.

