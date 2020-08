TS – L’Inter non molla Aubameyang: ritorno di fiamma se parte Lautaro. Super concorrenza in Europa

L’Inter non ha abbandonato definitivamente la pista che porta a Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’Arsenal ha presentato un’offerta importante per convincere il giocatore a restare, un rinnovo da 15 milioni di euro all’anno.

Al momento Aubameyang non ha dato una risposta definitiva al proprio club, così l’Inter potrebbe tornare alla carica sul mercato qualora lo facesse anche il Barcellona per Lautaro. Proprio i blaugrana restano vigili anche sul gabonese, mentre Psg e Real Madrid non sono completamente da escludere dalla corsa.

